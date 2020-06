Stefan Maierhofer: “Soll ich Innenverteidiger auch noch spielen?”

via

Nach einem 1:1 im Duell gegen Mattersburg hadert WSG Tirol “Co-Trainer” Maierhofer mit den verletzten Spielern. Der aktuelle Trend zeigt nach zwei Unentschieden leicht nach oben. Es bleibt für die Tiroler ein mühsamer Prozess, man muss das Glück auch erzwingen.

Der Punkt hinten heraus geht für das Tiroler Sprachrohr Nummer Eins in Ordnung. Die verletzten Spieler bereiten dem Sturmtank große Sorgen. Dass er selber in der kommenden Runde wieder mitwirken darf, kann Maierhofer nicht wirklich erfreuen. “Soll ich Innenverteidiger auch noch spielen?” Noch dazu stört den “Major” die fehlende Kommunikation der Spieler untereinander. “Du musst einfach reden am Platz.”