Stefan Schwab trifft bei PAOK-Sieg

via

via Sky Sport Austria

Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab erzielt am 16. Spieltag sein erstes Tor in der griechischen Super League für PAOK. Beim souveränen 3:1-Erfolg über Olympiakos Volos trifft der Mittelfeldspieler zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Giannis Kiakos brachte Volos früh in Front (11.). Nach einem Handspiel im Strafraum bekam PAOK einen Elfmeter zugesprochen. Stefan Schwab schnappte sich die Kugel und verwertete den fälligen Strafstoß zum Ausgleich.

Sverrir Ingi Ingason dreht mit seinem Treffer die Partie für PAOK (66.). Auch der zweite ehemalige Rapid-Spieler Thomas Murg kommt zum Einsatz. Der Offensivspieler hatte in der 82. Spielminute die große Chance auf das 3:1, scheitert aber an Volos-Torhüter Boris Kleyman. Michael Krmencik besorgte in der 90. Minute den 3:1-Endstand.

PAOK holt sich nach zuletzt zwei sieglosen Spielen erstmals wieder einen Sieg und hält aktuell bei 31 Zählern. Das bedeutet den dritten Tabellenplatz. Klarer Tabellenführer ist Olympiakos Piräus. Der Spitzenreiter hat nach 15 Spielen 41 Punkte auf dem Konto.

Bild: Imago