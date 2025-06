„Steht in den Sternen“: Grillitsch vor ungewisser Zukunft

Florian Grillitsch zählt zu jenen Spielern in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, deren Zukunft auf Club-Ebene noch ungeklärt ist. Der Leihvertrag des Niederösterreichers beim spanischen LaLiga-Absteiger Real Valladolid ist ausgelaufen, nach aktuellem Stand kehrt er zu seinem Stammverein Hoffenheim zurück. Dort spielt Grillitsch aber in den Plänen von Trainer Christian Ilzer keine Rolle.

„Ich gehe ganz normal in die Vorbereitung, was dann kommen wird, steht in den Sternen, ich weiß es selbst nicht“, erklärte Grillitsch und meinte scherzhaft: „Am liebsten würde ich zu Real Madrid wechseln.“

Comeback in Hoffenheim unwahrscheinlich

Die „Königlichen“ sind allerdings ebensowenig eine Option wie – zumindest derzeit – ein Comeback bei Hoffenheim. llzer stellte Grillitsch gleich nach seinem Amtsantritt im Herbst aufs Abstellgleis, die Flucht nach Spanien war die logische Folge. „Wenn ich geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich keine Sekunde gespielt“, vermutete der 29-Jährige.

Er sei von seiner Ausbootung enttäuscht gewesen. „Es ist legitim, wenn mit Spielern nicht mehr geplant wird, aber über die Art und Weise kann man streiten. Ich war in Hoffenheim sechseinhalb Jahre lang größtenteils Stammspieler, Leistungsträger, im Mannschaftsrat und zeitweise Kapitän.“ Dann aber sei ihm von Ilzer und Sportchef Andreas Schicker mitgeteilt worden, „dass sie ein anderes Spielerprofil suchen“ – und das, obwohl ihn Ilzer „nur vom Fernsehen kannte“.

Kaum Einsätze bei Valladolid

Bei Valladolid reichte es zu 13 Einsätzen, einer davon über die komplette Spielzeit. Dabei gab es zwölf Niederlagen und ein Unentschieden, Valladolid stieg als Letzter mit 25 Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ab. „Sportlich war es nicht einfach, es gab viel Unruhe wegen eines Eigentümerwechsels“, sagte Grillitsch, sprach aber dennoch von einer „privat guten Erfahrung“.

Die spanische Liga sei „ganz anders“ als die deutsche Bundesliga. „Mannschaftstaktisch ist sie nicht ganz auf Toplevel, aber die Spieler sind individuell sehr gut – ein Kontrast zu Österreich und Deutschland, wo die Straßenfußballer-Mentalität ein bisschen verloren gegangen ist“, meinte Grillitsch.

