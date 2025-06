Steirer Glawogger bleibt bei Waldhof Mannheim

Der steirische Trainer Dominik Glawogger bleibt beim deutschen Drittligisten Waldhof Mannheim. Das bestätigte der Verein am Montagnachmittag.

Eigentlich hätte der 35-Jährige einen Job im Nachwuchszentrum von Jahn Regensburg antreten sollen. Nachdem Glawogger jedoch im April interimistisch die Stelle des Cheftrainers in Mannheim antrat und mit Waldhof den Klassenerhalt schaffte, wurde nun doch eine Einigung über einen Verbleib erzielt.

„Wir sind sehr glücklich, dass eine Einigung mit Jahn Regensburg erzielt werden konnte und Dominik Glawogger auch weiterhin für den SV Waldhof Mannheim tätig sein wird. Er hat in der angespannten Situation des Abstiegskampfs Ruhe bewahrt und uns zum Klassenerhalt geführt. Daher war für uns klar, dass wir mit ihm als Cheftrainer in die Zukunft gehen möchten“, sagte der Kärntner Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport bei Waldhof Mannheim, in einer Aussendung.

Glawogger selbst sagt zu seinem Verbleib in Mannheim: „Ich danke dem gesamten Verein — insbesondere Gerry und Mathias — für das entgegengebrachte Vertrauen. Durch unsere interne Geschlossenheit und die tolle Unterstützung der Fans haben wir in den letzten Spielen gezeigt, welche Kraft die Buwe entwickeln können. Wir sind ab dem ersten Training gefordert als Mannschaft alles dafür zu tun, um unsere Spielweise und Fitness weiter zu verbessern. Ein vertrauensvoller und von großer Leidenschaft geprägter Zusammenhalt wird die Basis sein, um Woche für Woche unser Punktekonto zu erhöhen.“

(Red.) / Bild: Imago