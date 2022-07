Stenson plant wohl Wechsel zur LIV-Tour

via

via Sky Sport Austria

Der schwedische Golfer Henrik Stenson plant einen Wechsel zu der umstrittenen LIV-Tour. Das berichtete Sky Sports am Montag. Infolgedessen würde der 46-Jährige das Kapitänsamt für den Ryder Cup 2023 verlieren. Auch der amtierende British-Open Sieger Cameron Smith dementierte eine Wechsel zu der neu gegründeten Tour nicht.

Der ehemalige Major-Champion Ian Baker-Finch sagte, dass Verantwortliche der LIV Golf Invitional Series mit seinem australischen Landsmann gesprochen hatten. Baker-Finch habe Smith aber aufgefordert, der Tour nicht beizutreten.

Ehre für Peter Thomson

Eine besondere Geschichte ereignete sich Stunden vor dem großen Erfolg Smiths. Die Asche des fünffachen British-Open Siegers Peter Thomson, der im Jahr 2018 verstorben war, wurde auf dem 18. Loch des Old Course in St. Andrew verstreut.

Unterdessen hat Joohyung Kim, ein vielversprechender 20-jähriger Golfer, am Montag für den Rest der Saison eine spezielle temporäre Mitgliedschaft von der PGA Tour erhalten. Der Südkoreaner belegt aktuell Platz 40 der offiziellen Golf-Weltrangliste. Er schaffte bei seinen Debüts bei den US Open und den British Open gleich den Cut.

(APA) / Bild: Imago