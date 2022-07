Stenson verliert Kapitänsamt für Ryder Cup

via

via Sky Sport Austria

Der Schwede Henrik Stenson ist am Mittwoch seines Amtes als Kapitän des Team Europe beim Ryder Cup enthoben worden. Dem waren Spekulationen vorangegangen, dass er der lukrativen LIV Golf Invitational Series beitreten könnte. Der Skandinavier gewann als Spieler bisher dreimal das Duell der besten Golfern Europas und Amerikas.

„Angesichts der Entscheidungen, die Henrik in Bezug auf seine persönlichen Umstände getroffen hat, ist klar geworden, dass er bestimmte vertragliche Verpflichtungen gegenüber Ryder Cup Europe nicht erfüllen kann“, sagte Ryder Cup Europe in einer Erklärung. Wer der neue Kapitän des Team Europe wird, ist noch offen. Der nächste Ryder Cup findet 2023 in Rom statt.

