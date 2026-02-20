Stimmungsaufheller für die Blackys gegen Blau-Weiß?

Angesichts spielerisch mauer Auftritte und einer „leicht depressiven Stimmung“ (Trainer Fabio Ingolitsch) dürfen Sturm derzeit einzig ausgewählte Statistiken beruhigen. Jene etwa, dass man im Oberhaus noch nie gegen Blau-Weiß verloren hat (6 Siege, 1 Remis); oder dass 2026 einer Niederlage bisher immer ein Sieg folgte; oder dass beide Partien in Graz gewonnen wurden (jeweils 1:0 gegen Brann Bergen und Ried). „Wir wollen an die zwei letzten Heimspiele anschließen, mit Energie, mit Leidenschaft alles investieren“, bekräftigte Ingolitsch, dessen Team mit einem Sieg die Spitze erklimmen könnte, so die Konkurrenz mitspielt.

Sturm Graz vs. Blau-Weiß Linz am Sonntag ab 14:00 Uhr live auf Sky Sport Austria – mit Sky X streamen!

Der Nachfolger von Jürgen Säumel wies einmal mehr auf die schwierigen Umstände seiner Mission hin. „Wir sind in einem großen Umbruch. Das ist Sturm neu. Wir spielen praktisch mit einer neuen Mannschaft, starten einen neuen Prozess, gehen in eine neue Ära“, betonte der Salzburger, der nicht nur Abgänge, sondern auch mehrere Verletzte verkraften muss. U.a. fallen Kreativgeist Otar Kiteishvili und Winterzugang Jusuf Gazibegovic mit muskulären Blessuren aus. Emir Karic (Hexenschuss) ist fraglich.

Bei Blau-Weiß durfte man zuletzt nach fast fünfeinhalb Monaten ohne Liga-Sieg mit dem 2:1 über den WAC aufatmen. „Unsere drei Punkte vom vergangenen Wochenende waren für uns sehr wichtig. Wir wollen an diese Leistung anknüpfen“, versicherte Neo-Coach Michael Köllner. Die Linzer liegen drei Punkte hinter dem GAK am letzten Platz, „ein Anfang ist getan“, erklärte der Deutsche. Gegen den WAC meldete sich der zuletzt etwas eingerostete Goalgetter Ronivaldo mit einem Treffer zurück, mit Thomas Goiginger ist ein anderer Offensivmann allerdings fraglich.

(APA)/Beitragsbild: GEPA