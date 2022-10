via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat in der UEFA Europa League noch alle Chancen auf den Aufstieg in die K.O-Phase. Alle Teams halten in der Gruppe F im Moment bei fünf Punkten. Mit dem 2:2-Remis bei Lazio Rom haben die Grazer einmal mehr einen Achtungserfolg feiern können.

„Es ist natürlich super, dass Sturm da voll mittendrin ist und sie alle Möglichkeiten haben. Ich traue ihnen schon zu, dass sie überwintern.“, so Sky-Experte Peter Stöger im Gespräch mit Moderator Michael Ganhör.