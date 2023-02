Strafe für Behounek nach Schiri-Kritik? Das sagt Ligachef Ebenbauer

via

WSG-Verteidger Raffael Behounek muss nach seiner harten Kritik am Schiedsrichterwesen in Österreich keine Konsequenzen befürchten.

„Wir haben es heute diskutiert und werden von einer Anzeige bei Senat 1 absehen“, sagte Bundesliga-Vorstandvorsitzender Christian Ebenbauer bei „Talk und Tore“. Aus Sicht der Liga war laut Ebenbauer „der Tatbestand einer Beleidigung nicht erfüllt“.

Behounek hatte sich am vergangenen Wochenende nach dem torlosen Remis zwischen Altach und der WSG in Rage geredet. „Die Schiedsrichterleistung war heute inferior. Ich weiß nicht, was bei uns im Schiedsrichterwesen falsch läuft, sie sind im Großen und Ganzen einfach schlecht“, sagte Behounek im Sky-Interview.

Das Behounek-Interview im Video

