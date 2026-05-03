Strafe für Red Bull! Hadjar muss aus Boxengasse starten
Red-Bull-Pilot Isack Hadjar muss den fünften Grand Prix der Formel-1-Saison in Miami (ab 17:30 Uhr LIVE bei Sky!) aus der Boxengasse angehen.
Die Rennkommissare bemängelten, dass am Boliden mit der Startnummer sechs ein kleiner Teil des Bodenblechs auf beiden Seiten „aus dem Referenzvolumen“ herausragte. Der Franzose Hadjar (21) wird deswegen vom Qualifying, im dem er Rang neun belegt hatte, disqualifiziert.
„Wir haben einen Fehler gemacht. Wir respektieren die Entscheidung der Rennleitung. Es war weder beabsichtigt noch wurde durch diesen Fehler ein Leistungsvorteil erzielt“, sagte Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies: „Wir werden aus diesem Vorfall lernen und unsere Abläufe überprüfen, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte und um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Als Team entschuldigen wir uns bei Isack, unseren Fans und Partnern.“
Hadjars Teamkollege Verstappen geht von Startplatz zwei und damit so aussichtsreich wie noch nie in dieser Saison ins Rennen.
Aktuelle Formel 1 Videos
„Mir gefällt Chaos immer gut“: Wolff über möglichen Regen
HIGHLIGHTS | Großer Preis von Miami | Qualifying
“Sehe Licht am Ende des Tunnels“ – Die Siegerinterviews der Miami-Quali
HIGHLIGHTS | Großer Preis von Miami | Sprint
HIGHLIGHTS | Großer Preis von Miami | Sprint-Qualifying
„Tolle Arbeit vom ganzen Team“: Norris freut sich über Sprint-Pole
„Ein lachendes und ein weinendes Auge“: Lord mit gemischtem Fazit
„Brauchen mehr Erfahrung: McNish startet Arbeit bei Audi
HIGHLIGHTS | Großer Preis von Miami | 1. Training
„Enttäuschung des Jahres“ – Ralf Schumacher geht mit F1-Team hart ins Gericht
(SID).
Beitragsbild: Imago.