Straka als Halbzeit-Dritter weiter im Rennen um PGA-Turniersieg

Golfer Sepp Straka kämpft bei der Truist Championship der PGA-Tour in Philadelphia zur Halbzeit voll um den Sieg mit. Der gebürtige Wiener benötigte am Freitag auf dem Par-70-Kurs mit einer 67er-Runde vier Schläge mehr als zum Auftakt, hielt damit aber den dritten Platz, den er sich am Donnerstag erkämpft hatte. Auf den führenden US-Amerikaner Keith Mitchell fehlen weiter nur zwei Schläge, da dieser die gleiche Leistung wie Straka auf der zweiten Runde zeigte.

Einen Schlag vor Straka liegt der Ire Shane Lowry auf Rang zwei. Dahinter gibt es bereits einen Abstand, sechs viertplatzierte Akteure, darunter Titelverteidiger Rory McIlroy, haben drei Schläge mehr als Österreichs Ass auf dem Konto. Das Turnier ist mit 20 Millionen US-Dollar (17,7 Mio. Euro) dotiert.

(APA)/Beitragsbild: Imago