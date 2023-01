Golfprofi Sepp Straka hat sich am Freitag beim Tournament of Champions auf Hawaii mit einer 70er-Runde von drei unter Par um eine Position verbessert. Der Wiener liegt im elitären 38-Mann-Feld des Eröffnungsturniers der PGA-Golfsaison in Kapalua vor der dritten Runde mit fünf unter Par an der 33. Stelle.

An die Spitze des ohne Cut gespielten 15-Millionen-Dollar-Events setzte sich nach einer 66 mit insgesamt 16 unter Par der US-Amerikaner Collin Morikawa.

(APA) / Bild: Imago