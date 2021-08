via

Mit einer 64er-Runde zum Schluss hat sich Golfprofi Sepp Straka bei der Wyndham Championship in North Carolina am Sonntag nochmals um 21 Plätze auf Endrang 15 hochgespielt. Dem Austro-Amerikaner gelang damit am Wochenende eine Verbesserung um insgesamt 41 Positionen, er kam gesamt auf 268 Schläge. Den Sieg sicherte sich im Play-off der US-Amerikaner Kevin Kisner (265).

