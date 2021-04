via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Sepp Straka hat die Texas Open der PGA-Tour in San Antonio am Sonntag (Ortszeit) mit 290 Schlägen auf Rang 67 beendet. Zum Abschluss spielte der Austro-Amerikaner, der zur Halbzeit noch auf Platz 23 gelegen war, eine 73er-Runde (eins über Par) und fiel weiter zurück. Der Sieg ging mit 270 Schlägen an den US-Amerikaner Jordan Spieth, der erstmals seit 2017 wieder ein PGA-Turnier gewann.

(APA)

Artikelbild: Imago