Straka beendet Tour Championship als Letzter

Golfprofi Sepp Straka hat die Tour Championship in Atlanta/Georgia abgeschlagen auf dem 30. und damit letzten Platz beendet.

Der 32-jährige Wiener verabschiedete sich am Sonntag beim mit 40 Mio. Dollar dotierten PGA-Tourfinale mit einer 71er-Runde. Am Ende stand ein Gesamtscore von 287 Schlägen (7 über Par) zu Buche. Straka darf sich zum Abschluss des FedExCups mit einem Preisgeld von 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) trösten.

Der ÖGV-Golfer darf dennoch auf eine starke PGA-Saison zurückblicken, in der er zwei Turniere gewann, mehr als zehn Mio. Dollar an Preisgeld einsammelte und auch erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vorgestoßen ist. Nur das Saisonende verlief nicht nach Wunsch. Straka hatte vergangene Woche das zweite Play-off-Turnier in Maryland wegen einer „Familienangelegenheit“ verpasst.

Er hofft nun auf ein Ticket für den Ende September in Farmingdale/New York stattfindenden Ryder Cup. Da der Österreicher die direkte Qualifikation knapp verpasst hat, ist der vierfache PGA-Turniersieger auf Europa-Kapitän Luke Donald angewiesen. Der Engländer verkündet am 1. September, wer von ihm ein sogenanntes Captain’s Ticket erhält.

(APA)/Bild: GEPA