Straka beginnt bei British Open mit Par-Runde

Sepp Straka ist mit einer Par-Runde in die 151. British Open (live auf Sky Sport Golf – streame das Turnier mit dem SkyX-Traumpass) um die legendäre Trophäe Claret Jug sowie um 16,5 Mio. Dollar Preisgeld in Hoylake (England) gestartet.

Der Gewinner des PGA-Turniers in Illinois verzeichnete in der 71-er-Auftaktrunde fünf Birdies, drei Bogeys und ein Doppel-Bogey. Die Runde war noch im Gange (zum Livestream).

Traumschlag an Loch 18! Straka brilliert bei The Open

