Straka bei Aufholjagd in Memphis ausgebremst

Nach einem Rückfall auf der dritten Runde rückt ein Spitzenergebnis für Golfer Sepp Straka beim FedExCup-Play-off-Turnier in Memphis in weite Ferne. Dem Österreicher gelang am Samstag auf dem Par-70-Kurs erneut nur eine 71, vor allem ein Doppelbogey auf Bahn 9 schmerzte. Die 67er-Runde vom Freitag verhinderte vorerst Schlimmeres. Noch vor Rundenabschluss rangierte Straka im elitären 70-Mann-Feld der St. Jude Championship auf einem Platz um 45.

Die Top-50 der FedEx-Cup-Wertung nach dem mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Turnier qualifizieren sich für die BMW Championship. Als davor Ranglisten-18. wackelt Strakas Teilnahme nicht. Am Schlusstag in Memphis kämpft er aber darum, sich in den Top-30 zu halten. Nur die besten 30 nehmen an der das PGA-Jahr abschließenden Tour Championship teil.

(APA)/Beitragsbild: Imago