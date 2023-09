Straka bei BMW PGA Championship Zehnter

Golf-Profi Sepp Straka hat die BMW PGA Championship in England auf Platz zehn beendet. Der 30-Jährige spielte am Sonntag eine 71er-Runde (eins unter Par) mit vielen Birdies und Bogeys und kam bei dem prestigeträchtigen World-Tour-Turnier im Wentworth Golf Club gesamt auf zwölf unter Par. Den Sieg und ein Preisgeld von 1,53 Millionen US-Dollar holte sich der Neuseeländer Ryan Fox mit 18 unter Par.

Das Turnier in der Nähe von London diente als Generalprobe für das europäische Ryder-Cup-Team. Alle zwölf Spieler, die in knapp zwei Wochen in Rom beim traditionsreichen Kontinentalvergleich gegen die favorisierte Auswahl aus den USA antreten, darunter auch Straka, waren in Surrey am Start. Die 44. Auflage des Ryder Cups findet vom 29. September bis zum 1. Oktober im Marco Simone Golf & Country Club in Rom statt.

Lukas Nemecz spielte zum Abschluss mit 76 Schlägen (vier über Par) seine mit Abstand schlechteste Runde und beendete das Turnier mit gesamt eins unter Par auf Rang 61.

(APA) / Bild: Imago