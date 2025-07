Straka bei British Open weiter auf Rang 51

Sepp Straka hat sich am vorletzten Tag der British Open der Golfer im Klassement nicht bewegt.

Der in den USA lebende Wiener spielte am Samstag im nordirischen Portrush eine 70er-Runde von eins unter Par. Dadurch blieb er mit insgesamt Par auf seinem 51. Platz des Vortages. Titelverteidiger Scottie Scheffler (USA) setzte sich an der Spitze mit einer 67er-Runde (vier unter Par) ab und geht mit vier Schlägen Vorsprung auf den Chinesen Haotong Li in den Finaltag.

(APA) Foto: Imago