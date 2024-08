Straka bei Olympia zurückgefallen

Golfer Sepp Straka hat sich am Freitag vom Kampf um die Olympia-Medaillen entfernt. Nach einer 67er-Startrunde gelang dem gebürtigen Wiener am Freitag im Le Golf National südwestlich von Paris bloß eine 74.

Der 31-Jährige hält damit zur Turnierhalbzeit bei eins unter Par, ist nur noch 35. und hat zehn Schläge Rückstand auf ein Führungstrio. US-Titelverteidiger Xander Schauffele, Hideki Matsuyama aus Japan und der Brite Tommy Fleetwood liegen mit je 131 Schlägen vorne.

Doppel-Bogeys lassen Medaillenträume wohl platze

Straka schaffte diesmal nur zwei Birdies (auf den Bahnen 9 und 14). Neben einem Bogey unterliefen dem Ryder-Cup-Sieger an den Löchern 12 und 18, an denen er am Donnerstag Schlaggewinne erzielt hatte, gar zwei Doppel-Bogeys. Am Schlussloch war ein Wasserschlag Schuld an der Misere. „Wenn der einen Meter weiter fliegt, rollt er ihm schön hin, liegt vielleicht auf fünf Meter dort und er hat das Birdie. So ist es ein Doppelbogey“, sagte ÖGV-Sportdirektor Niki Zitny. Für Straka scheint so Edelmetall außer Reichweite, er selbst gibt sich aber noch nicht auf.

„Ich brauche noch zwei unglaubliche Runden“, meinte Straka zur APA. „Es ist sicher noch möglich, weil ich sehr viele Birdie-Putts gehabt habe die letzten paar Tage. Aber die muss man halt verwandeln. Hoffentlich kann ich da irgendetwas finden die nächsten paar Tage, wo ich ein paar Putts loche und zwei tiefe Runden spiele.“ Ähnlich sah es Zitny: „Was er definitiv braucht, sind zwei Super-Super-Traumrunden – die er aber machen kann, keine Frage. Vielleicht hat er in den nächsten beiden Tagen ein bisschen mehr Glück.“

Straka hadert mit eigener Leistung

Straka meinte, „entsetzlich geputtet“ zu haben. „Ich habe keinen Putt gelocht, vielleicht einen außerhalb von eineinhalb, zwei Metern. Ich habe den Ball wieder ganz gut getroffen. Es hätte wieder eine gute Runde sein können, aber leider nicht mit dem schwachen Putten.“ Man könne tiefe Runden spielen auf dem Platz, wenn man den Ball gut treffe. „Das habe ich die letzten zwei Tage auch gemacht, aber nichts verwandelt. Ich werde versuchen, die Birdie-Putts so gut wie möglich zu verwandeln. Wenn der Putter heiß wird, ist noch vieles möglich.“

Er sei enttäuscht, da er eigentlich wieder gut gespielt habe. Vor drei Jahren bei seinem Olympia-Debüt in Tokio hat der Sieger zweier PGA-Turniere Rang zehn belegt. Dass aber auch die Topleute des Rankings Schwächen haben, zeigten etwa Matsuyama und Fleetwood im Flight vor Straka mit Doppelbogey und Bogey auf dem letzten Loch, was Schauffele die geteilte Führung brachte. Straka: „Besonders auf den letzten paar Löchern gibt es viel Wasser. Wenn man gute Schläge macht, kann man das Birdie machen, aber man kann auch leicht das Doppelbogey kassieren.“