Straka bei PGA-Teamevent in New Orleans Elfter

Golfprofi Sepp Straka hat gemeinsam mit Brice Garnett am Sonntag das PGA-Teamevent Zurich Classic of New Orleans auf Rang elf abgeschlossen.

Das Austro-amerikanische Duo spielte am Schlusstag im Foursome-Modus mit einer 68 die fünftbeste Runde des Tages und verbesserte sich mit gesamt 268 Schlägen (20 unter Par) noch um 16 Plätze. Den Sieg im TPC Louisiana holte sich die nordirisch-irische Paarung Rory McIlroy/Shane Lowry (25 unter Par) im Stechen.

(APA)

Bild: Imago