Straka bei PGA-Turnier in Las Vegas auf Platz 43

Golfprofi Sepp Straka hat das PGA-Turnier in Las Vegas (7 Mio. Dollar/Par 71) auf dem 43. Platz abgeschlossen.

Nach seiner schwächsten Runde (71) am Sonntag kam der in den USA lebende Österreicher auf ein Gesamtscore von 12 unter Par. Der Schotte Martin Laird fixierte am zweiten Loch des Stechens seinen zweiten Sieg in diesem Turnier und den insgesamt vierten auf der PGA-Tour. Nach vier Runden hatte er wie Matthew Wolff und Austin Cook 23 Schläge unter Par aufgewiesen.

(APA)

