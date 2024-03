Straka bei Players Championship mit starker Startrunde

Nach dem 57. Platz am vergangenen Wochenende in Orlando hat Golfprofi Sepp Straka am Donnerstag beim hoch dotierten Players Championship in Ponte Vedra Beach mit Platz 13 einen guten Start erwischt.

Mit einer 68er-Runde von vier unter Par fehlt dem Wiener nur ein Schlag auf Rang sechs bzw. drei Schläge auf das aus den US-Amerikanern Xander Schauffele, Wyndham Clark und dem Nordiren Rory McIlroy bestehende Spitzen-Trio. Neben zwei Birdies gelang Straka auf Loch elf ein Eagle.

