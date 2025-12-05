Straka bei Woods-Turnier auf Bahamas weiter mit Siegchancen

Österreichs Golf-Star Sepp Straka hat bei der mit 5 Mio. US-Dollar dotierten Hero World Challenge auf den Bahamas weiter Siegchancen.

Nach geteilter Führung nach Runde eins spielte der 32-Jährige am Freitag eine 69er-Runde von drei unter Par und liegt damit nur einen Schlag hinter einem Spitzen-Quintett auf Rang sechs. Beim Einladungsturnier von Tiger Woods führen die US-Amerikaner Cameron Young, Wyndham Clark, J.J. Spaun und Akshay Bhatia sowie der Japaner Hideki Matsuyama.

Beim LPGA-Qualifikationsturnier in Mobile/Alabama rangiert Emma Spitz nach der ersten Runde mit einer 72 auf Position 46. Das Turnier läuft bis Dienstag.

