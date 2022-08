via

via Sky Sport Austria

Österreicher Sepp Straka ist am Freitag beim Play-off-Turnier der PGA-Tour in Delaware wie am Vortag auf eine 72er-Runde von eins über Par gekommen.

Der zuletzt in Memphis zweitplatzierte Austro-Amerikaner lag im hochkarätigen Feld von 67 Spielern damit weiter im hinteren Feld, viele Spieler hatten Runde zwei aber noch nicht abgeschlossen. Das mit 15 Millionen US-Dollar dotierte Event im Wilmington Country Club wird ohne Cut gespielt, Straka hat also die Chance zur Verbesserung.

(APA)/Bild: GEPA