Straka benötigt „Captain’s Pick“ für Ryder-Cup-Teilnahme

Die zweite Teilnahme von Sepp Straka am Ryder Cup hängt nun von Europas Teamkapitän Luke Donald ab. Weil Österreichs Golf-Aushängeschild am vergangenen Wochenende beim PGA-Turnier in Owings Mills (Maryland) aus privaten Gründen fehlte, rutschte er im entsprechenden Qualifikationsranking aus den Top sechs, die ein RC-Fixticket erhalten. Weitere Möglichkeiten zu punkten gibt es auf der PGA-Tour nicht mehr. Straka darf aber in Bezug auf den Captain’s Pick guter Dinge sein.

In der europäischen RC-Rangliste fiel der Weltranglisten-Zwölfte Straka auf Platz sieben zurück. Neben den sechs fix Qualifizierten berufen die Kapitäne der Kontinentalteams jeweils sechs weitere Spieler in die Kader ein. Das Turnier steigt von 26. bis 28. September auf Long Island (New York), die jüngste Ausgabe 2023 sicherten sich die Europäer mit Straka in ihren Reihen.

Den Sieg bei der BMW Championship in Owings Mills holte sich indes US-Weltranglistenleader Scottie Scheffler zwei Schläge vor dem Schotten Robert MacIntyre, der am Schlusstag einen Vorsprung von vier Schlägen noch aus der Hand gab. Für Scheffler war es der fünfte Triumph auf der PGA-Tour in diesem Jahr bzw. der 18. überhaupt.

(APA)/Bild: GEPA