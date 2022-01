Sepp Straka hat beim PGA-Tour-Turnier der Golfprofis auf Hawaii einen schwarzen Tag erwischt.

Der 28-Jährige büßte am Samstag (Ortszeit) auf dem Waialae Country Club in Honolulu nach einer 73er-Runde bei drei über Par etliche Plätze ein und ist vor dem Schlusstag nur auf Rang 59 zu finden. Aus guter Position gestartet, sind die Top 10 für Straka außer Reichweite. In Führung liegt der Amerikaner Russell Henley mit 18 unter Par vor dem Japaner Hideki Matsuyama (-16).