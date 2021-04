Golfprofi Sepp Straka hat am Samstag (Ortszeit) bei den Texas Open der PGA-Tour in San Antonio mit einer 74 (zwei über Par) 32 Plätze verloren und fand sich nur noch auf Position 55 wieder. Zwei Birdies (Schlaggewinne) standen beim Austro-Amerikaner vier Bogeys (Schlagverluste) gegenüber. In Führung setzten sich mit jeweils zwölf unter Par und damit 13 Schläge vor Straka Matt Wallace (ENG) und Jordan Spieth (USA). Der Burgenländer Bernd Wiesberger war am Cut gescheitert.

(APA)

Artikelbild: Imago