Straka fehlt auch in Wentworth
Golfprofi Sepp Straka tritt kommende Woche nicht beim PGA Championship in Wentworth an. Das Fehlen des Österreichers könnte ein Indiz dafür sein, dass Straka auch für den Ryder Cup nicht in Frage kommt.
Der zweifache Saisonsieger ist ein heißer Kandidat auf einen der sechs Captain’s Picks für das europäische Team, die am Montagnachmittag verkündet werden. Straka hatte aber unlängst beim zweiten PGA-Finalturnier aus familiären Gründen gefehlt.
Das Abschlussevent der besten 30 Spieler beendete er auf dem letzten Platz. In Wentworth treten üblicherweise alle europäischen Ryder-Cup-Spieler und -Kandidaten an und bereiten sich anschließend dort auf den Teambewerb vor. Die sechs bereits fix gesetzten Europäer Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre und Rasmus Højgaard haben allesamt genannt. Auch Kandidaten wie Jon Rahm sind anders als Straka im englischen Surrey mit dabei.
Der Ryder Cup wird Ende September in Farmingdale im US-Bundesstaat New York ausgetragen. 2023 in Italien war Straka beim Sieg Europas gegen die USA mit dabei.+
(APA)/Bild: Imago