Straka fehlt auch in Wentworth

Golfprofi Sepp Straka tritt kommende Woche nicht beim PGA Championship in Wentworth an. Das Fehlen des Österreichers könnte ein Indiz dafür sein, dass Straka auch für den Ryder Cup nicht in Frage kommt.

Der zweifache Saisonsieger ist ein heißer Kandidat auf einen der sechs Captain’s Picks für das europäische Team, die am Montagnachmittag verkündet werden. Straka hatte aber unlängst beim zweiten PGA-Finalturnier aus familiären Gründen gefehlt.