via

via Sky Sport Austria

Golf-Profi Sepp Straka ist bei der Wyndham Championship auf der PGA-Tour am zweiten Tag zurückgefallen, hat in North Carolina jedoch den Cut noch geschafft.

Der gebürtige Wiener kam am Freitag auf dem Par-70-Kurs in Greensboro auf eine 71er-Runde, nicht zuletzt vier Bogeys verhinderten ein besseres Resultat. Mit insgesamt 3 unter Par liegt Straka nun auf dem geteilten 56. Platz. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Russell Henley (14 unter Par).

(APA)/Bild: Imago