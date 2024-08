Straka holt in Castle Rock auf

Mit einer 69er-Runde ist Golf-Profi Sepp Straka am Samstag (Ortszeit) beim FedExCup-Play-off-Turnier in Colorado in die Top Ten geklettert.

Nach einem Doppelbogey auf dem zweiten Loch gelang dem Österreicher in Castle Rock mit sechs Birdies der Sprung auf den geteilten neunten Platz. In einem spannenden Finish übernahm der US-Amerikaner Keegan Bradley nach der dritten Runde im Castle Pines Golf Club mit einem Schlag Vorsprung die Führung. Straka liegt sieben Schläge zurück.

(APA) / Artikelbild: Imago