Straka in Cromwell nach erstem Tag in Top Ten

via

via Sky Sport Austria

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka ist am ersten Tag des PGA-Golfturniers in Cromwell/Connecticut gut gestartet.

Der 28-Jährige schaffte am Donnerstag fünf Birdies, musste aber am zwölften Loch auch ein Bogey (1 über Par) hinnehmen. Mit einer 66er-Runde lag Straka auf dem geteilten neunten Platz, drei Schläge hinter dem Führungsduo. An der Spitze standen Kramer Hickok (USA) und der Japaner Satoshi Kodaira mit gesamt sieben unter Par.

Am (heutigen) Freitag schlägt Straka um 18.00 Uhr (MESZ) ab, gemeinsam in einem Tee mit den US-Amerikanern Cameron Tringale und Harold Varner.

(APA) / Bild: Imago