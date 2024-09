Straka in England im Cut – Nemecz und Wiesberger out

Golfprofi Sepp Straka hat bei seiner Rückkehr nach Europa den Cut bei der mit 9 Millionen Dollar dotierten BMW PGA Championship im südenglischen Virginia Water geschafft.

Der 31-jährige Wiener verbesserte sich am Freitag mit einer guten 68er-Runde bzw. gesamt 5 unter Par auf Rang 24. Seine Landsleute Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz schieden hingegen bei dem Signature-Turnier der DP World Tour aus. In Führung liegt der Engländer Matthew Baldwin (13 unter Par).

Im stark besetzten Turnier im Wentworth Club teete ein Großteil des siegreichen europäischen Ryder-Cup-Teams von 2023 auf. Neben Rory McIlroy, Tommy Fleetwood oder Shane Lowry gehört dazu auch Straka, der nach verhaltenem Start am Donnerstag einen Tag später aufdrehte. Am Freitag gelangen dem ÖGV-Athleten sechs Birdies bei zwei Bogeys. Auf die Top 10 fehlen dem zweifachen PGA-Turniersieger zwei Schläge. Der Nordire McIlroy verschaffte sich mit Rang vier (9 unter Par) eine gute Ausgangsposition.

Die zweite Runde kann zwar wegen Dunkelheit erst am Samstag fertiggespielt werden, da stand allerdings das „Schicksal“ der anderen beiden Österreicher schon fest. Nemecz verpasste die Gelegenheit, wichtige Punkte für das „Race to Dubai“ einzusammeln. Der Steirer fabrizierte nach einer 71 am Donnerstag auf seiner zweiten Runde eine schwache 77 und schied als 114. aus. Auch für Wiesberger (94.) reichte es nach Runden über 72 und 73 Schläge nicht fürs Wochenende.

(APA)/Bild: Imago