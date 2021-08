Olympia-Teilnehmer Sepp Straka liegt bei der Wyndham Championship in Greensboro im US-Staat North Carolina vorerst auf dem geteilten 19. Platz.

Der in Wien geborene Golfer bilanzierte am Donnerstag mit einer 66er-Runde (4 unter Par) und war damit vier Schläge hinter dem Solo-Führenden Russell Henley aus den USA. Wegen der anbrechenden Dunkelheit wurde die erste Runde am Donnerstagabend unterbrochen und soll am Freitagvormittag (Ortszeit) fortgesetzt werden.

