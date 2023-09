Straka kommt beim Ryder Cup gleich im Foursome zum Einsatz

Sepp Straka kommt am Freitag gleich am ersten Tag des Golf-Ryder-Cups im Marco Simone Golf & Country Club nahe Rom zum Einsatz. Der 30-jährige Wiener trifft in der dritten Foursome-Partie (ab 08.05 Uhr – live auf Sky Sport Golf – streame das Turnier mit dem Sky X Traumpass) mit dem Iren Shane Lowry auf Rickie Fowler und Collin Morikawa. Die Aufstellung gaben die Teamkapitäne Luke Donald (Europa) und Zach Johnson (USA) am Donnerstagnachmittag im Rahmen einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier vor mehr als 10.000 Zuschauern bekannt.

„Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie es beim ersten Abschlag sein wird“, sagte Straka in einer ersten Reaktion. Schon auf der letzten Trainingsrunde am Donnerstag sei es bei noch nicht ganz vollen Rängen „schon verrückt“ gewesen. Lowry bezeichnete er als Legende. „Er spielt schon so lange so gut. Natürlich freue ich mich da sehr, ihn an meiner Seite zu haben“, verlautete der 30-Jährige. Lowry sah das ähnlich. „Sepp hat das ganze Jahr großartig gespielt und das jede Woche. Ich bin glücklich, dass ich das Battle mit ihm bestreite.“

Die 44. Auflage des Kontinentalvergleichs der besten Golfer der Welt eröffnen Jon Rahm und Tyrrell Hatton um 07.35 Uhr gegen den Weltranglistenersten Scottie Scheffler und Sam Burns. Danach matchen sich Victor Hovland und Ludvig Aberg mit Max Homa und Brian Harman. Nach dem Premieren-Auftritt von Straka, der mit seiner Vermutung gleich zum Auftakt berücksichtigt zu werden, richtig gelegen war, tritt der Weltranglistenzweite Rory McIlroy mit Tommy Fleetwood gegen Xander Schauffele und Patrick Cantley an.

Viel Lob von Donald für Straka

Donald setzt mit Straka und Aberg gleich auf zwei Rookies zu Beginn. „Es geht nicht nur darum, was ich diese Woche gesehen habe, sondern im ganzen letzten Jahr, von Ludvig ein bisschen weniger. Ich bin sehr beeindruckt von diesen beiden Spielern. Sie sind sehr stabil“, lobte der Europa-Kapitän das Debütanten-Duo. Für Straka spreche auch seine starke Form. „Er macht nicht viel falsch“, betonte Donald.

Im Foursome schlagen die Spieler im Zweierteam abwechselnd den gleichen Ball. Erst danach werden die Akteure für die vier Fourballs-Duelle ermittelt, die am Freitagnachmittag über die Bühne gehen. Ob Straka auch da eine Rolle spielen wird, wird sich weisen. Donalds Plan war es, auch aufgrund des extrem warmen Wetters, am Auftakttag alle zwölf Spieler einzusetzen. „Die ersten zwei Tage sind wichtig, aber wir müssen auch schauen, dass die Spieler am Sonntag noch frisch und bereit sind. Da gibt es noch wichtige Punkte zu holen“, meinte der 45-Jährige.

Am Freitag werden die Golfstars wieder im sportlichen Outfit zu sehen sein. Bei der Eröffnung war das anders, galt es Anzug zu tragen. Straka hatte dabei das Privileg, in der ersten Reihe Platz zu nehmen. „Wir werden alles dafür tun, dass die Trophäe wieder in unsere Hände kommt“, versprach Donald. Doch auch das US-Team hat das im Sinne. „Ich bin zufrieden wie die Sachen laufen und sehr optimistisch und zuversichtlich, auch wenn es gegen einen sehr starken Gegner geht“, verlautete Johnson. Auf Nachwuchs-Ebene kassierten die US-Talente eine Niederlage. Europa fuhr im Junior-Ryder-Cup mit einem 20,5:9,5 einen deutlichen Sieg ein.

(APA) / Bild: Imago