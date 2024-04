Straka mit Hole in One bei „Warm up“ für US Masters

Sepp Straka hat es wieder getan. Der österreichische Golf-Star schaffte wie im Vorjahr (damals im Training) im unmittelbaren Vorfeld des US Masters in Augusta, verfolge das Turnier am Donnerstag ab 16:30 Live und kostenlos auf Sky, ein Hole in One. Beim traditionellen „Warm up“ für die 88. Auflage des ersten Majors des Jahres, dem Par-3-Contest, belegte Straka dank dieses Kunststücks den zweiten Platz hinter Rickie Fowler. Der Neun-Loch-Event geht jedes Jahr am Mittwoch in Szene.

Straka jubelte ausgelassen über sein „Ass“, und umarmte u.a. auch seine Frau Paige. Im Par-3-Contest, der nicht auf dem eigentlichen Masters-Platz ausgetragen wurde, wurde auf neun Löcher gespielt. Fowler wurde von seiner Frau Allison als Caddie und seiner Tochter Maya im Schlepptau begleitet und beendete den Kurs, mit 22 Strokes fünf unter Par. Straka, J.T. Poston (USA) und Santiago de la Fuente (MEX) landeten ex aequo je zwei Schläge dahinter auf Platz zwei.

Vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass Straka nicht gewonnen hat. Denn seit dem erstmals 1960 ausgetragenen Aufwärmereignis hat kein Par-3-Contest-Sieger danach das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auch für sich entschieden.

Straka zum dritten mal in Augusta dabei

Straka nimmt zum dritten Mal das Masters in Augusta teil. Nach den Rängen 30 und 46 ist eine klare Platzverbesserung das Ziel, hat er doch im Vorjahr mit Rang zwei bei den British Open sowie Platz sieben bei der PGA Championship schon zwei absolute Major-Topresultate abgeliefert. Sein Turnier beginnt der Wiener am Donnerstag (Abschlag um 15:36 Uhr MESZ).

