Straka mit Teampartner Garnett in New Orleans auf Platz 27

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat gemeinsam mit Brice Garnett beim mit 8,9 Millionen Dollar dotierten Zurich Classic of New Orleans am dritten Turniertag den Rückfall von Rang 26 auf 27 hinnehmen müssen.

Dem Austro-amerikanischen Duo gelang am Samstag im Fourballs-Match mit einer 65 die bisher beste Runde. Zum Auftakt am Donnerstag hatten die beiden in der gleichen Disziplin 66 Schläge benötigt, am Freitag im Foursome waren es 69. Damit geht am Sonntag das Event zu Ende.

Auf Siegkurs bei dem Zwei-Mann-Team-PGA-Turnier im TPC Louisiana befinden sich die US-Amerikaner Zac Blair/Patrick Fishburn, die vor der Schlussrunde bei 23 unter Par halten. Straka und Garnett befinden sich auf dem Par-72-Kurs 16 Schläge unter der Platzvorgabe.

(APA)/Bild: GEPA