Straka mit Teampartner Garnett in New Orleans im Cut

Österreichs Golf-Ass Sepp Straka hat gemeinsam mit Brice Garnett beim mit 8,9 Millionen Dollar dotierten Zurich Classic of New Orleans, verfolge das Turnier täglich ab 17:00 auf Sky Sport Golf, den Cut und damit den Sprung ins Wochenende geschafft. Bei dem als Zwei-Mann-Team-Turnier ausgetragenen PGA-Event gelang dem Austro-amerikanischen Duo am Donnerstag im Fourballs-Modus eine 66er-Runde. Am Freitag kam im Foursome eine 69 hinzu. Straka und Garnett liegen mit 9 unter Par auf Rang 26.

Die Führung teilen sich vier Teams mit 13 unter Par, darunter Rory McIlroy mit Shane Lowry. In New Orleans kommen nur die Top 33 von 80 Teams ins Wochenende.

(APA)/Bild: Imago