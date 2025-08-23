Straka nach 77er-Runde Schlusslicht beim PGA-Tourfinale

Die Berg- und Talfahrt von Golf-Ass Sepp Straka bei der Tour Championship in Atlanta (Georgia) ist auch am Samstag weitergegangen. Der 32-jährige Wiener spielte beim mit 40 Millionen Dollar dotierten PGA-Tourfinale nach Runden über 74 und 65 am Moving Day eine 77. Der Weltranglisten-Zwölfte liegt mit gesamt 216 Schlägen (6 über Par) abgeschlagen am Ende des Teilnehmerfeldes auf Rang 30. Damit sind auch sämtliche Chancen auf eine Topplatzierung dahin.

Straka schlug bei regnerischen Bedingungen im East Lake Golf Club unter anderem zwei Bälle ins Wasser, kassierte zwei Doppel-Bogeys und fünf weitere Schlagverluste bei nur zwei Birdies. Sollte der ÖGV-Golfer auch nach Runde 4 im Endklassement das Schlusslicht bilden, dürfte er sich bei dem Millionen-Event immer noch mit 355.000 Dollar (knapp 306.000 Euro) Preisgeld trösten. Straka hat jedenfalls die letzte Gelegenheit verpasst, sich nochmals bei Europas Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald nachhaltig für einen Captain’s Pick in Stellung zu bringen.

(APA)/Beitragsbild: Imago