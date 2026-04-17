Straka nach Auftaktrunde in Hilton Head im Spitzenfeld

Sepp Straka ist gut ins mit 20 Millionen Dollar dotierte PGA-Turnier auf Hilton Head Island/South Carolina gestartet.

Österreichs bester Golfer spielte am Donnerstag zum Auftakt des Signature-Events RBC Heritage eine blitzsaubere 66er-Runde (5 unter Par) und rangiert auf Platz zehn.

Straka gelang unter anderem ein Eagle auf der zweiten Bahn und ließ vorerst Topleute wie US-Star Scottie Scheffler (20.) hinter sich. In Führung liegt der Schwede Ludvig Aberg mit 8 unter Par.

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