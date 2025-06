Straka nach bester Runde des Tages in Ohio Vierter

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim PGA-Turnier in Dublin (Ohio) mit der besten Runde des Tages in den Kampf um den Turniersieg gespielt. Der Wiener schaffte am Samstag eine 66er-Runde (sechs unter Par) und geht als Vierter in den Schlusstag. Straka blieb bei sechs Birdies ohne Schlagverlust, verbesserte sich um 27 Plätze und hält gesamt bei drei unter Par.

Der vierfache PGA-Turniersieger hat fünf Schläge Rückstand auf den führenden Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler. Der US-Amerikaner spielte auf den letzten fünf Bahnen vier Birdies und lag mit acht unter Par vor seinem Landsmann Ben Griffin (-7) und dem Kanadier Nick Taylor (-5).

(APA) / Bild: Imago