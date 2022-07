Straka nach erstem Tag der Scottish Open auf Rang 51

Sepp Straka ist mit einer 71er-Runde (1 über Par) in die Scottish Open der Golfer gestartet und belegte damit zum Auftakt den geteilten 51. Platz.

Dem Austro-Amerikaner unterliefen am Donnerstag auf dem Kurs in North Berwick zwei Bogeys auf den ersten beiden Löchern. Die Schlagverluste holte Straka mit Birdies auf den Bahnen 5 und 16 wieder auf, ehe der 29-Jährige am 17. Loch aber ein weiteres Bogey kassierte.

In Führung liegt der US-Amerikaner Cameron Tringale, der sich mit einer starken 61 (9 unter Par) einen Drei-Schläge-Vorsprung auf die Konkurrenz erspielte.

(APA)/Bild: GEPA