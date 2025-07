Geteilte Führung! Straka mit starker Auftaktrunde in Schottland

Österreichs Golfstar Sepp Straka liegt nach dem ersten Tag der Scottish Open in North Berwick (live auf Sky Sport Golf – streame mit Sky X!) ex aequo mit drei weiteren Profis an der Spitze.

Der 32-Jährige spielte am Donnerstag eine 64er-Runde (6 unter Par) und benötigte damit neun Schläge weniger als sein Landsmann Bernd Wiesberger, der nur den geteilten 130. Rang belegte. Bei der ISCO Championship in Louisville (Kentucky) schaffte es Matthias Schwab mit 69 Schlägen (1 unter Par) vorerst auf Platz 32.

„Kann eine gute Woche sein“ – Straka nach Tag eins zufrieden

