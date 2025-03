Straka nach Fehlstart in Orlando noch verbessert

Golfprofi Sepp Straka hat seinen Fehlstart beim mit 20 Millionen US-Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational in Orlando/Florida ausgebügelt und noch sicher den Cut geschafft. Der 31-jährige Wiener ließ nach seiner 77er-Runde auf dem Par-72-Kurs am Freitag eine 66 folgen und lag vor Rundenabschluss gleichauf mit Justin Rose und anderen auf Platz 13.

Am Bay Hill Golfkurs gelang Straka am sechsten Loch ein Eagle, ehe er auf der „back nine“ fünf Birdies bei einem Bogey spielte. In Führung lag der Ire Shane Lowry (8 unter).

(APA) / Bild: Imago