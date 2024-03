Straka nach verpatzter Runde in Orlando weit zurück

Golf-Profi Sepp Straka ist nach einer verpatzten dritten Runde beim Arnold Palmer Invitational deutlich zurückgefallen.

Der 30-jährige Wiener benötigte beim prominent besetzten PGA-Turnier in Orlando am Samstag 78 Schläge (sechs über Par). Auf den letzten drei Spielbahnen verzeichnete Straka zwei Wassertreffer und fünf Schlagverluste. Mit gesamt vier über Par geht er als 53. in den Schlusstag. Nach der ersten Runde war Österreichs Nummer eins noch auf Platz acht gelegen.

(APA) / Bild: Imago