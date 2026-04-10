Straka schafft Cut bei Masters

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat beim Masters in Augusta/Georgia den Cut ins Wochenende geschafft.

Der gebürtige Wiener spielte beim ersten Majorturnier des Jahres am Freitag mit einer 72er-Runde Platzstandard, das ergibt nach der 73 vom Donnerstag 145 Schläge (1 über Par). Zwar ist die zweite Runde im Augusta National GC noch voll im Gange, Straka liegt derzeit aber um Rang 30. Die Cutmarke der Top 50 dürfte sich schlussendlich bei 3 oder 4 über Par einfinden.

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Straka, der auf Rang 33 liegend in den zweiten Tag gegangen war, legte einen Fehlstart hin und verbuchte am ersten Loch nach einer Bunkerlandung ein Bogey. Mit Schlaggewinnen auf den Bahnen zwei und neun machte der gebürtige Wiener Boden gut. Doch auch die „back nine“ begann der Weltranglisten-13. nach einem verpatzten Abschlag mit einem Bogey. In der Folge blieb Straka ohne große Ausreißer, vergab aber auf den Grüns ein besseres Ergebnis und somit auch eine klare Verbesserung in der Gesamtwertung.

(APA)

Bild: Imago