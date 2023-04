Straka schafft Cut in San Antonio – Schwab ausgeschieden

Golf-Profi Sepp Straka hat bei den Texas Open auf der PGA-Tour in San Antonio den Cut geschafft.

Der 29-jährige Österreicher beendete am Samstag seine zweite Runde – die am Vortag wegen hereinbrechender Dunkelheit abgebrochen werden musste – mit einer 70 und liegt zur Halbzeit mit insgesamt 143 Schlägen (1 unter Par) auf Rang 50. Den Sprung in die zweite Turnierhälfte verpasste hingegen Landsmann Matthias Schwab, der mit 5 über Par nur den 117. Rang belegte.

In Führung liegt der US-Profi Patrick Rodgers mit 133 Strokes (11 unter Par).

(APA)

Bild: Imago