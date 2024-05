Straka scheitert bei PGA Championship am Cut

Sepp Straka muss bereits zur Halbzeit der PGA Championship in Louisville/Kentucky, verfolge das Turnier live auf Sky Sport Golf mit dem Sky X-Traumpass, seine Golftasche wieder packen. Österreichs Nummer eins kam am Freitag im Valhalla Golf Club nicht über eine 73er-Runde (2 über Par) hinaus und verpasste auf Rang 100 den Cut fürs Wochenende. In Führung liegt weiter der US-Amerikaner Xander Schauffele mit 130 Schlägen (12 unter Par) vor seinem Landsmann Collin Morikawa (131). Scottie Scheffler (133) ist nach einem turbulenten Tag Vierter.

Straka unterliefen am zweiten Tag des zweiten Major-Turniers des Jahres gleich vier Schlagverluste, auf der Habenseite standen am Ende nur zwei Birdies. Der 31-jährige Ryder-Cup-Sieger blieb mit 144 Schlägen (2 über Par) drei Strokes über der Cutlinie. Der gebürtige Wiener muss bei seinem vierten Antreten bei der PGA Championship damit zum ersten Mal vorzeitig die Abreise antreten.

Straka befand sich in „guter“ Gesellschaft: Auch Superstar Tiger Woods verpasste mit einer schwachen 77er-Runde den Cut. Auch für den Masters-Zweiten Ludvig Aberg aus Schweden, den Spanier Jon Rahm oder US-Open-Sieger Wyndham Clark kam das vorzeitige Aus.

(APA)/Bild: Imago