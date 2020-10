Straka schließt PGA-Turnier in Las Vegas mit Par-Runde ab

via

Mit seiner schlechtesten Runde im Turnierverlauf hat Sepp Straka beim PGA-Event in Las Vegas am Sonntag keinen Boden mehr gutmachen können. Einer 65, 66 und 70 ließ der Austro-Amerikaner eine Par-Runde von 71 folgen und kam damit mit 272 Schlägen bzw. gesamt zwölf unter Par ins Clubhaus. Damit lag Straka nach Beendigung seiner Runde außerhalb der Top 40, in denen er sich davor stets befunden hatte. Etliche andere Spieler waren zu diesem Zeitpunkt noch auf ihrer Schlussrunde.

(APA)

