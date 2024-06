Straka schnuppert bei Memorial-Turnier in Ohio an Top Ten

Sepp Straka darf beim The Memorial Tournament in Dublin in Ohio mit einem Top-Ten-Platz spekulieren. Der 31-Jährige benötigte auf dem Par-72-Kurs mit 70 Schlägen am Freitag um zwei weniger als am ersten Turniertag und verbesserte sich dadurch um 15 Ränge von Platz 26 auf Position elf.

Der gebürtige Wiener machte ein Auftakt-Bogey mit Birdies auf den Löchern vier, sieben und elf mehr als wett. Auf den Spitzenreiter Scottie Scheffler (USA) fehlen ihm nur sieben Schläge.

(APA)/Beitragsbild: Imago